Суд Хабаровска увеличил наказание медицинскому центру за скользкий пол

Прокурор Центрального района Хабаровска обратился в суд с исковым заявлением в интересах пожилой женщины о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Установлено, что пожилая женщина вместе с сыном и внуком пошли на прием к врачу в медицинский центр. Выходя из кабинета в коридор, посетительница поскользнулась, потеряла равновесие и упала. Как потом выяснилось, она получила тяжелую травму в виде закрытого перелома лонной и седалищной костей.
— Причинами падения стали мокрый пол, полиэтиленовые бахилы, а также отсутствие информационных табличек о том, что в центре проводится влажная уборка, — сказала старший помощник прокурора Центрального района Хабаровска Александра Демидова. — Центр является медицинским учреждением, куда приходят люди с различными заболеваниями, а потому там должен быть повышенный контроль, в том числе и влажной уборки, чтобы предупредить возможное падение. Центральный районный суд Хабаровска удовлетворил заявленные прокурором требования частично и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.
Однако, решение суда обжаловали и прокурор, и ответчик. В апелляционной жалобе ответчик указал на неверную оценку судом первой инстанции доказательств по делу, отсутствии вины организации в падении истца и завышенном размере компенсации морального вреда. Прокурор же напротив полагал, что размер компенсации, определенный судом первой инстанции к взысканию, несоразмерен физическим и нравственным страданиям пострадавшей и должен быть увеличен.
Прокурор отдела прокуратуры края в суде апелляционной инстанции ходатайствовала о приобщении к материалам дела заключения эксперта, согласно которому в результате падения здоровью женщины причинен вред средней степени тяжести. Но пострадавшая в полной мере не восстановилась, она продолжает проходить реабилитацию. Судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда изменила решение районного суда, увеличив размер компенсации морального вреда до 400 тысяч рублей. Апелляционное определение суда вступило в законную силу.