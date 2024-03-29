Суд Хабаровска увеличил наказание медицинскому центру за скользкий пол

— Причинами падения стали мокрый пол, полиэтиленовые бахилы, а также отсутствие информационных табличек о том, что в центре проводится влажная уборка, — сказала старший помощник прокурора Центрального района Хабаровска Александра Демидова. — Центр является медицинским учреждением, куда приходят люди с различными заболеваниями, а потому там должен быть повышенный контроль, в том числе и влажной уборки, чтобы предупредить возможное падение. Центральный районный суд Хабаровска удовлетворил заявленные прокурором требования частично и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.



Однако, решение суда обжаловали и прокурор, и ответчик. В апелляционной жалобе ответчик указал на неверную оценку судом первой инстанции доказательств по делу, отсутствии вины организации в падении истца и завышенном размере компенсации морального вреда. Прокурор же напротив полагал, что размер компенсации, определенный судом первой инстанции к взысканию, несоразмерен физическим и нравственным страданиям пострадавшей и должен быть увеличен.