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Каждый пятый хабаровчанин ежедневно сталкивается с телефонными мошенниками

Чаще всего подозрительные личности представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов.

Источник: Freepik

С ежедневными звонками телефонных мошенников сталкивается практически каждый пятый экономически активный горожанин. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (16+) приняли участие экономически активные граждане, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу SuperJob.

19% хабаровчан сталкиваются с телефонными мошенниками ежедневно, 26% — несколько раз в неделю. Несколько раз в месяц телефонные мошенники беспокоят 19% опрошенных, несколько раз в год — 17%. Еще 8% респондентов мошенники звонят раз в несколько лет. Только 6% мошенники не звонили ни разу. Чаще всего подозрительные личности представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов.

15% горожан причислили себя к пострадавшим от телефонных мошеннических схем: 10% пришлось однажды потерять деньги и/или имущество, еще 5% становились жертвами подпольных кол-центров несколько раз.

Респонденты до 34 лет и со звонками сталкиваются чаще тех, кто старше (каждый второй — ежедневно или несколько раз в неделю), и на уловки мошенников попадаются (19%).

Больше всего же подпольные кол-центры надоедают горожанам с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц, и обкрадывают их чаще.