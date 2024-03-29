Каждый пятый хабаровчанин ежедневно сталкивается с телефонными мошенниками

19% хабаровчан сталкиваются с телефонными мошенниками ежедневно, 26% — несколько раз в неделю. Несколько раз в месяц телефонные мошенники беспокоят 19% опрошенных, несколько раз в год — 17%. Еще 8% респондентов мошенники звонят раз в несколько лет. Только 6% мошенники не звонили ни разу. Чаще всего подозрительные личности представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов.