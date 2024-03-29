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В Иркутске разыскивают пропавшего 36-летнего мужчину

Станислав Барахоев не выходит на связь с 26 марта.

Источник: ГУ МВД

В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего 36-летнего Станислава Барахоева. Последний раз мужчину видела бывшая супруга в микрорайоне Радужный, 115 около 17 часов в микрорайоне Университетском областного центра и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

С заявлением о розыске пропавшего обратилась сестра пропавшего. С ее слов, мужчина не выходит на связь с 26 марта.

Известно, что Станислав Барахоев передвигается на Toyota Alex серого цвета, 2001 года выпуска с госномером Р901АХ138.

Приметы: на вид 35−40 лет, рост 185 см, европейский тип лица, стрижка короткая, волосы темные. Во что был одет неизвестно.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просьба сообщить в дежурную часть по телефонам: 8 (3952) 42−04−51, 02 (102 с мобильного) или номеру оперативника — 89246088892.