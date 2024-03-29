В Иркутске разыскивают пропавшего 36-летнего мужчину

В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего 36-летнего Станислава Барахоева. Последний раз мужчину видела бывшая супруга в микрорайоне Радужный, 115 около 17 часов в микрорайоне Университетском областного центра и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.