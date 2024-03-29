В Екатеринбурге задержали банду грабителей, в которую входила девушка

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, одно из таких нападений случилось рано утром 24 марта на территории Основинского парка. 20-летний потерпевший рассказал силовикам, что к нему подошли трое незнакомцев и попросили закурить, а затем начали задавать вопросы о наличии у него наркотиков. Когда парень сообщил, что запрещенных веществ у него нет, один из мужчин пнул его по руке и выбил телефон. Затем с жертвы сняли наушники и отобрали около 1,5 тысяч рублей.