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Непогода нарушила сообщение с двумя населенными пунктами в Приморье

Весенняя непогода в Приморье повлияла на автомобильное сообщение в крае. Без транспортного сообщения остались село Васильевка и деревня Кирилловка в Партизанском округе. Проезд планируется восстановить к вечеру пятницы, 29 марта.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, на первом километре автомобильной дороги Новолитовск — Васильевка размыло объезд моста. На месте работает техника АО «Примавтодор»: 10 самосвалов и грейдер.

«Оперативно приступили к устранению проблемы. В задаче задействовано 11 единиц тяжелой техники. До вечера должны все восстановить», — сообщили специалисты.

Кроме того, в ночь на 29 марта велись работы на частично обрушенном мосту на подъезде к Духовскому в Пограничном округе. Предприняты все меры для свободного проезда легковых автомобилей. Движение большегрузного транспорта по-прежнему ограничено до создания объездного пути. Альтернативный проезд есть через село Жариково.