Непогода нарушила сообщение с двумя населенными пунктами в Приморье

Как сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, на первом километре автомобильной дороги Новолитовск — Васильевка размыло объезд моста. На месте работает техника АО «Примавтодор»: 10 самосвалов и грейдер.
«Оперативно приступили к устранению проблемы. В задаче задействовано 11 единиц тяжелой техники. До вечера должны все восстановить», — сообщили специалисты.
Кроме того, в ночь на 29 марта велись работы на частично обрушенном мосту на подъезде к Духовскому в Пограничном округе. Предприняты все меры для свободного проезда легковых автомобилей. Движение большегрузного транспорта по-прежнему ограничено до создания объездного пути. Альтернативный проезд есть через село Жариково.