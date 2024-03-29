Непогода нарушила сообщение с двумя населенными пунктами в Приморье

Кроме того, в ночь на 29 марта велись работы на частично обрушенном мосту на подъезде к Духовскому в Пограничном округе. Предприняты все меры для свободного проезда легковых автомобилей. Движение большегрузного транспорта по-прежнему ограничено до создания объездного пути. Альтернативный проезд есть через село Жариково.