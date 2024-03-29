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Во Владивостоке автомобиль возле больницы загорелся по неизвестным причинам

Пожарные потушили горящий автомобиль во Владивостоке.

Источник: Соцсети

Огромные и черные клубы дыма заметили жители Владивостока в районе Тысячекоечной больницы. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

«Машина взорвалась возле клинической больницы № 2», — пишут в социальных сетях приморцы. Также появились фотографии, на которых видно горящий автомобиль.

Из-за чего именно произошло ЧП, пока неизвестно, но по словам очевидцев, пламя уже потушили. Судя по словам очевидцев, пламя не перекинулось на рядом стоящие автомобили.

«Потушить смогли только пожарные, но к тому моменту машина уже почти выгорела».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью прокомментировали случившееся. В ведомстве рассказали, что площадь пожара составила около шести квадратных метров. Никто не пострадал, а причина возгорания и сумма ущерба устанавливается.

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