Во Владивостоке автомобиль возле больницы загорелся по неизвестным причинам

Огромные и черные клубы дыма заметили жители Владивостока в районе Тысячекоечной больницы. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
«Машина взорвалась возле клинической больницы № 2», — пишут в социальных сетях приморцы. Также появились фотографии, на которых видно горящий автомобиль.
Из-за чего именно произошло ЧП, пока неизвестно, но по словам очевидцев, пламя уже потушили. Судя по словам очевидцев, пламя не перекинулось на рядом стоящие автомобили.
«Потушить смогли только пожарные, но к тому моменту машина уже почти выгорела».
В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью прокомментировали случившееся. В ведомстве рассказали, что площадь пожара составила около шести квадратных метров. Никто не пострадал, а причина возгорания и сумма ущерба устанавливается.