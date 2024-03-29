Дети в Нижнем Тагиле бегали по путям и подкладывали камни под поезда

Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Детей заметили машинисты электропоездов. Помимо того, что несовершеннолетние бегали по путям, они еще и подкладывали камни под поезда.
О действиях детей сообщили их законным представителям. С взрослыми и несовершеннолетними провели профилактические беседы.
"Наложение посторонних предметов на рельсы влечет за собой возможность серьезных последствий для железной дороги, вплоть до схода состава и, как следствие, человеческих жертв и немалых убытков, — добавили в ведомстве.
Решается вопрос о привлечении к административной ответственности законных представителей по ч. 1 с. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге сотрудники транспортной полиции задержали двух молодых людей, которых подозревают в стрельбе по пригородным электричкам.
О стрельбе 16 марта сообщил дежурный по железнодорожной станции Шарташ. По его словам, неизвестные обстреляли два пригородных поезда сообщением «Ощепково — Екатеринбург» и «Нижняя — Екатеринбург». Граждане не пострадали, но ущерб составил более 200 тысяч рублей.