Дети в Нижнем Тагиле бегали по путям и подкладывали камни под поезда

О стрельбе 16 марта сообщил дежурный по железнодорожной станции Шарташ. По его словам, неизвестные обстреляли два пригородных поезда сообщением «Ощепково — Екатеринбург» и «Нижняя — Екатеринбург». Граждане не пострадали, но ущерб составил более 200 тысяч рублей.