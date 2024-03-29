В Уфе водитель BMW протаранил легковую машину и врезался в цветочный магазин

По данным столичной ГИБДД, 25-летний водитель автомобиля BMW столкнулся с остановившейся во встречном направлении у края проезжей части «Ладой Веста», затем врезался в цветочный магазин.
В результате ДТП водитель иномарки с многочисленными травмами госпитализирован. Также пострадала 19-летняя продавщица цветочного магазина. С различными травмами она обратилась в больницу, врачи осмотрели и отпустили ее домой. Обстоятельства и подробности ДТП выясняются.
Напомним, в феврале аналогичный инцидент произошел в уфимском Затоне. Там девушка за рулем кроссовера протаранила витрину пекарни.