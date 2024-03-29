В Новосибирской области в 2024 году в результате пожаров погибли 55 человек

По словам Орлова, в общей сложности за три месяца нынешнего года на территории Новосибирской области произошло 1 163 пожара. Сотрудники МЧС спасли 101 человека с использованием спасательных устройств при реальной угрозе жизни и здоровью.
— Не на всё, к сожалению, мы можем повлиять. Случаи спасения, скажем так, с удовольствием записываю на счёт тех бойцов пожарной охраны, которые непосредственно проводили все мероприятия, — пояснил в разговоре с изданием «Сиб.фм» Виктор Орлов.
Кроме того, число возгораний увеличилось этой зимой по сравнению с прошлым годом на 8%, а количество погибших уменьшилось на 2%. Незначительно увеличилось количество травмированных.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске снесут опасный мостик через реку Ельцовку. Редакция также писала о том, что в Новосибирске сотрудники МЧС спасли 7 человек на пожаре в пятиэтажке.
Егор САФРОНОВ.