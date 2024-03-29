В Новосибирской области в 2024 году в результате пожаров погибли 55 человек

— Не на всё, к сожалению, мы можем повлиять. Случаи спасения, скажем так, с удовольствием записываю на счёт тех бойцов пожарной охраны, которые непосредственно проводили все мероприятия, — пояснил в разговоре с изданием «Сиб.фм» Виктор Орлов.