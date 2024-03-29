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В Новосибирске закрыли нелегальное казино, проводившее турниры по покеру

Шестеро жителей Новосибирска организовали казино и проводили нелегально турниры по покеру. Расследуется уголовное дело.

Подпольное казино работало на улице Богдана Хмельницкого. Турниры проводили двое организаторов и четверо крупье Победителю обещали приз — поездку в легальную игру зону, сообщает прокуратура Новосибирской области. Ведомство контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по статье 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой).