В Новосибирске закрыли нелегальное казино, проводившее турниры по покеру

Подпольное казино работало на улице Богдана Хмельницкого. Турниры проводили двое организаторов и четверо крупье Победителю обещали приз — поездку в легальную игру зону, сообщает прокуратура Новосибирской области. Ведомство контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по статье 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой).