Российские специалисты впервые показали внутреннее устройство Storm Shadow

Эксперты, уровень и квалификация которых достаточно высоки для подобных работ, приступили к демонтажу агрегатов и узлов Storm Shadow, чтобы изучить их тактико-технические характеристики.
«В последнее время плотно занялись изучением крылатых ракет Storm Shadow. Прорабатываем технологии их обезвреживания. <…> Порой работа ПВО (приводит к тому, что. — Прим. ред.) ракета не уничтожается, а падает на землю, и боевые части остаются. Были разработаны алгоритмы и инструмент для обезвреживания боевых частей ракеты, чтобы защищать нашу землю от прилетевшей нечисти», — сказал собеседник агентства.
В частности, он показал головной обтекатель, который сбрасывается при заходе на цель, обезвреженный взрыватель боевой части и донную часть, где устанавливают взрыватель. По его словам, полученные данные передают в различные ведомства и учебные центры.
«Мы очень детально подходим к изучению, к принципам работы. Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются в связи с тем, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы. Победа должна быть одна для всех, поэтому работаем все вместе», — заключил специалист.
Также в ролике показаны турбореактивный двигатель, лопатки компрессора низкого давления, материалы, из которых собраны ракета и ее корпус, в том числе композиционный материал крыла, различные мелкие элементы устройства, обозначения, характер соединений и крепежа.
По общему состоянию сохранившегося корпуса можно сделать вывод, что ракета не сработала штатно при поражении цели, а была подавлена системами РЭБ либо упала вследствие технической неисправности. Следов поражения Storm Shadow комплексом ПВО не наблюдается.