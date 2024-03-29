Российские специалисты впервые показали внутреннее устройство Storm Shadow

«В последнее время плотно занялись изучением крылатых ракет Storm Shadow. Прорабатываем технологии их обезвреживания. <…> Порой работа ПВО (приводит к тому, что. — Прим. ред.) ракета не уничтожается, а падает на землю, и боевые части остаются. Были разработаны алгоритмы и инструмент для обезвреживания боевых частей ракеты, чтобы защищать нашу землю от прилетевшей нечисти», — сказал собеседник агентства.