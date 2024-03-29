Житель Хабаровского края ответит за гибель пассажира на лодке

Жителя села Осиновая речка признали виновным в смерти человека из-за нарушений правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Мужчина в июле 2022 года вышел на лодке в акваторию реки Амур без нужных документов и не обеспечил безопасность четырех пассажиров. Один из них выпал за борт и утонул. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мужчина, не обладая правом управления судном, без регистрации транспорта и освидетельствования на годность к плаванию, не предоставил пассажирам спасательные жилеты, разрешил находиться на борту человеку в состоянии алкогольного опьянения в непредусмотренном для перевозки месте — в носовой части судна. Кроме того, он разрешил нырять в воду, когда лодка находилась в движении. В результате человек выпал за борт и утонул.
— Собранные Хабаровским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека», — рассказали в ведомстве.
Хабаровский районный суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, судом удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму миллион рублей. Приговор в законную силу не вступил.