Житель Хабаровского края ответит за гибель пассажира на лодке

Мужчина, не обладая правом управления судном, без регистрации транспорта и освидетельствования на годность к плаванию, не предоставил пассажирам спасательные жилеты, разрешил находиться на борту человеку в состоянии алкогольного опьянения в непредусмотренном для перевозки месте — в носовой части судна. Кроме того, он разрешил нырять в воду, когда лодка находилась в движении. В результате человек выпал за борт и утонул.