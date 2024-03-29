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В Перми в отношении пермячки, подорвавшей петарду в ДК, возбуждено уголовное дело

В полиции возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Напомним, 17 марта 2024 года в туалете ДК им. Солдатова посетительница подожгла петарду. Еще с февраля на 64-летнюю пенсионерку оказывали давление мошенники. Они заставили ее купить петарду, поджечь и кинуть в членов избирательной комиссии.

Когда пенсионерка проходила допрос, она сказала, что мошенники пообещали списать ей в случае взрыва петарды долги за ЖКУ. В полиции возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».