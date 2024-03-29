В Перми в отношении пермячки, подорвавшей петарду в ДК, возбуждено уголовное дело

Когда пенсионерка проходила допрос, она сказала, что мошенники пообещали списать ей в случае взрыва петарды долги за ЖКУ. В полиции возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

