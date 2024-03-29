В Ростове-на-Дону нашли живым пропавшего 16-летнего подростка

Подросток ушел из дома 19 марта. С того дня его никто больше не видел. Парень не отвечал на звонки и не появлялся в социальных сетях. Родители пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывали все близлежащие улицы и районы города. Только 29 марта появилась информация, что юношу нашли живым.