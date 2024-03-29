Стрелявшему из дома на Сельской во Владивостоке приморцу грозит срок

Во Владивостоке завели уголовное дело на 24-летнего жителя Шкотовского района, который стрелял из окна дома на Сельской. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморью, дело завели по части 2 статьи 213 УК РФ за хулиганство. Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Напомним, ранее «Комсомолка» публиковала подробности, почему приморец стрелял из окна дома. Из Шкотовского района во Владивосток он приехал по делам, в магазине для охотников и рыболовов он купил пневматический пистолет — реплику Glock 22. А после этого зашел в гости к приятелю.
Отметим, что Владивосток захлестнула волна новостей о хулиганах, которые ради шутки решили пострелять из оружия. Но более громкий случай произошел на парковке ТРК «Седанка Сити», когда началась эвакуация из-за двух подозрительных мужчин.