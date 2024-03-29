Стрелявшему из дома на Сельской во Владивостоке приморцу грозит срок

Напомним, ранее «Комсомолка» публиковала подробности, почему приморец стрелял из окна дома. Из Шкотовского района во Владивосток он приехал по делам, в магазине для охотников и рыболовов он купил пневматический пистолет — реплику Glock 22. А после этого зашел в гости к приятелю.