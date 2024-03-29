В Самарской области 14 человек будут судить за 268 преступлений с наркотиками

В Самарской области направили в суд дело в отношении преступной группировки, членов которой подозревают в совершении как минимум 268 преступлений с наркотиками. Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области сообщила, что два человека проходят по делу как организаторы, и еще 12 человек — как участники преступного сообщества. Среди них есть женщина 2003 года рождения, а остальные — мужчины от 19 до 58 лет. Они живут в Самарской области, Москве и Кирове. Организаторы группировки — 51-летний житель Тольятти, который ранее уже был судим за такие же преступления, и 20-летний уроженец одного из соседних государств.