В Самарской области 14 человек будут судить за 268 преступлений с наркотиками

В Самарской области направили в суд дело в отношении преступной группировки, членов которой подозревают в совершении как минимум 268 преступлений с наркотиками. Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области сообщила, что два человека проходят по делу как организаторы, и еще 12 человек — как участники преступного сообщества. Среди них есть женщина 2003 года рождения, а остальные — мужчины от 19 до 58 лет. Они живут в Самарской области, Москве и Кирове. Организаторы группировки — 51-летний житель Тольятти, который ранее уже был судим за такие же преступления, и 20-летний уроженец одного из соседних государств.
— Обвиняемые осуществляли незаконный сбыт наркотических средств на территории Самарской, Оренбургской, Ульяновской и Курской областей, путем помещения наркотических средств в специально оборудованные тайники, — уточнила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В ходе расследования полицейские провели более 200 осмотров мест происшествий, 14 обысков, опросили 78 свидетелей. Благодаря их работе из незаконного оборота изъяли более 10 килограммов наркотиков.
Всем 14 фигурантам предъявили обвинения. Скоро это дело рассмотрит суд.