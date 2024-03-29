В Ростовской области вынесли приговор экс-министру здравоохранения

«Назначить Быковской 4 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказал судья.
Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский были задержаны в ноябре 2019 года. По данным суда, с сентября 2017 по январь 2018 года они лоббировали интересы фирмы «Центр 100 Ростов-на-Дону» при заключении контрактов с минздравом области на вывоз и обеззараживание медицинских отходов, что ограничивало конкуренцию.
Уголовное дело было возбуждено и расследовалось УФСБ России по Ростовской области. Фигурантам вменяли статью о превышении должностных полномочий: Беседовскому — часть первую, Быковской — вторую. В мае 2022 года дело поступило в Кущевский райсуд.
В январе текущего года суд прекратил уголовное дело в отношении Беседовского в связи с истечением сроков давности (по нереабилитирующим основаниям) совершенного им преступления. По инкриминируемой ему части и статье срок давности уголовного преследования шесть лет, по части и статье, которые вменяют Быковской, — десять лет.
В ходе прений гособвинитель запросил для Быковской пять лет лишения свободы. Свою вину она не признала.