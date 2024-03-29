В Ростовской области вынесли приговор экс-министру здравоохранения

В январе текущего года суд прекратил уголовное дело в отношении Беседовского в связи с истечением сроков давности (по нереабилитирующим основаниям) совершенного им преступления. По инкриминируемой ему части и статье срок давности уголовного преследования шесть лет, по части и статье, которые вменяют Быковской, — десять лет.