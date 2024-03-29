За когти и череп краснокнижного беркута будут судить двух иркутян

Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Установлено, что сотрудник одного из магазинов Иркутска, в котором продавали украшения, выполненные из производных от животных, приобрёл у охотника тушку беркута. Покупку он передал таксидермисту. А тот изготовил изделия из черепа и когтей птицы. Производные были обнаружены в магазине, а на сайте интернет-магазина было объявление о продаже когтей беркута за 30 тысяч рублей.
Ущерб, причинённый РФ, составил более 777 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.