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За когти и череп краснокнижного беркута будут судить двух иркутян

Двоих иркутян будут судить за незаконное приобретение и обработку частей тела краснокнижного беркута.

Источник: Следственный комитет РФ

Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Установлено, что сотрудник одного из магазинов Иркутска, в котором продавали украшения, выполненные из производных от животных, приобрёл у охотника тушку беркута. Покупку он передал таксидермисту. А тот изготовил изделия из черепа и когтей птицы. Производные были обнаружены в магазине, а на сайте интернет-магазина было объявление о продаже когтей беркута за 30 тысяч рублей.

Ущерб, причинённый РФ, составил более 777 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.