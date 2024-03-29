Разворотил захоронения ради бутылки водки: житель Ачинска предстанет перед судом за кражу металлических труб с могил

Житель Ачинска предстанет перед судом за кражу металлических труб с памятников на старом погосте. Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, мужчина разворотил захоронения ради денег на спиртное.
Напомним, в сентябре прошлого года ачинец случайно обнаружил перевернутые надгробья на городском кладбище. Спустя неделю полицейские нашли подозреваемого — им оказался ранее не судимый 44-летний местный житель. Шесть труб по полтора метра он сдал в ближайший пункт приема металла, где получил за них 600 рублей.
Мужчина признался, что около шести лет назад подрабатывал на кладбище, поэтому он знал устройство памятников и надгробий, а также о незакрепленных металлических предметах в качестве опоры.
— В момент хищения находился в нетрезвом состоянии. Сначала похитил четыре трубы из-под двух надгробий, унес в пункт приема металлов, а потом вернулся и украл еще две, — добавили в надзорном ведомстве.
Расхитителю грозит до двух лет лишения свободы.