Разворотил захоронения ради бутылки водки: житель Ачинска предстанет перед судом за кражу металлических труб с могил

Напомним, в сентябре прошлого года ачинец случайно обнаружил перевернутые надгробья на городском кладбище. Спустя неделю полицейские нашли подозреваемого — им оказался ранее не судимый 44-летний местный житель. Шесть труб по полтора метра он сдал в ближайший пункт приема металла, где получил за них 600 рублей.