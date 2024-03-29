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В Новосибирске перепродали машину убитой вместе с дочкой женщины

В Новосибирске правоохранители разыскали машину женщины, которую вместе с пятилетней дочкой жестко убил боец ММА.

Источник: Сиб.фм

Об этом сообщили в паблике «Новости Новосибирск» во «ВКонтакте».

Погибшая приобрела «Тойоту Сиенту» вместе с будущим убийцей — он присутствовал на сделке. После того, как Фарход расправился с мамой и дочкой, он перепродал машину перекупу, а тот — новому владельцу. Составленный договор купли-продажи был незаконным.

Напомним, мигранта Фархода обвиняют в убийстве 39-летней женщины и её пятилетней дочери. Он работал таксистом. На покупку машины он напросился вместе с женщиной, а затем убил ее вместе с дочерью и выбросил их тела. Причиной преступления стало наследство погибшей. Помимо машины она хотела купить в Новосибирске еще квартиру.

Недавно стало известно, что отец убитой женщины скончался. Его похоронят в Алмате.