В Новосибирске перепродали машину убитой вместе с дочкой женщины

Напомним, мигранта Фархода обвиняют в убийстве 39-летней женщины и её пятилетней дочери. Он работал таксистом. На покупку машины он напросился вместе с женщиной, а затем убил ее вместе с дочерью и выбросил их тела. Причиной преступления стало наследство погибшей. Помимо машины она хотела купить в Новосибирске еще квартиру.