В Новосибирске перепродали машину убитой вместе с дочкой женщины

Об этом сообщили в паблике «Новости Новосибирск» во «ВКонтакте».
Погибшая приобрела «Тойоту Сиенту» вместе с будущим убийцей — он присутствовал на сделке. После того, как Фарход расправился с мамой и дочкой, он перепродал машину перекупу, а тот — новому владельцу. Составленный договор купли-продажи был незаконным.
Напомним, мигранта Фархода обвиняют в убийстве 39-летней женщины и её пятилетней дочери. Он работал таксистом. На покупку машины он напросился вместе с женщиной, а затем убил ее вместе с дочерью и выбросил их тела. Причиной преступления стало наследство погибшей. Помимо машины она хотела купить в Новосибирске еще квартиру.
Недавно стало известно, что отец убитой женщины скончался. Его похоронят в Алмате.