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В Екатеринбурге наказали мужчину, закидавшего прохожих петардами

В Екатеринбурге 40-летний мужчина кидал петарды из окна.

Источник: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге поймали мужчину, кидавшего из своего окна петарды. Пиротехника попадала под ноги проходим. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в УМВД города.

Выяснилось, что нарушителем был 40-летний екатеринбуржец. Полиция привлекала его к административной ответственности за мелкое хулиганство.

— Он пояснил, что пиротехнические изделия у него остались с Нового года. Свой поступок он совершил из хулиганских побуждений, без желания причинить вред кому-либо, — рассказали в полиции Екатеринбурга.

Ранее, в октябре 2023 года, полиция поймала екатеринбуржца, стрелявшего по детской площадке. В Академическом районе мужчина открывал огонь из пневматического пистолета из окна. По камерам стрелка удалось вычислить. Им оказался 28-летний мужчина из дома на Краснолесья, 155.