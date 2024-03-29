В Екатеринбурге наказали мужчину, закидавшего прохожих петардами

В Екатеринбурге поймали мужчину, кидавшего из своего окна петарды. Пиротехника попадала под ноги проходим. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в УМВД города.
Выяснилось, что нарушителем был 40-летний екатеринбуржец. Полиция привлекала его к административной ответственности за мелкое хулиганство.
— Он пояснил, что пиротехнические изделия у него остались с Нового года. Свой поступок он совершил из хулиганских побуждений, без желания причинить вред кому-либо, — рассказали в полиции Екатеринбурга.
Ранее, в октябре 2023 года, полиция поймала екатеринбуржца, стрелявшего по детской площадке. В Академическом районе мужчина открывал огонь из пневматического пистолета из окна. По камерам стрелка удалось вычислить. Им оказался 28-летний мужчина из дома на Краснолесья, 155.