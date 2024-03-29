Жителя Красноярска будут судить в Ангарске за мошенничество

От его действий пострадала ангарчанка, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Весной 2022 года мужчина разместил в интернете объявление о сдаче в аренду номеров в одном из отелей Адлера. При этом к отелю он не имел никакого отношения. Однако это не помешало ему принять предоплату в сумме 68 тысяч рублей от потерпевшей.
Прилетев в Адлер, женщина направилась в отель, но там узнала, что никакой брони на её имя нет. Она подала заявление в полицию. Полицейские вычислили преступника, возбудили уголовное дело. В настоящее время дело полностью расследовано и передано в суд для рассмотрения по существу.