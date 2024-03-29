22-летний хабаровчанин убил знакомую из-за ревности, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В феврале прошлого года молодой человек распивал алкоголь со своей сожительницей и знакомой в своей квартире на проспекте 60-летия Октября. Во время ссоры, которая возникла из-за ревности, хозяин квартиры 23 раза ударил гостью в живот и голову, а также душил. От полученных травм девушка скончалась.
Во время следствия молодой человек свою вину отрицал, объяснил, что не хотел убивать девушку, обстоятельства не помнит, так как был сильно пьян.
«Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Государственное обвинение поддержано прокуратурой Индустриального района», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.