22-летний хабаровчанин убил знакомую из-за ревности

В феврале прошлого года молодой человек распивал алкоголь со своей сожительницей и знакомой в своей квартире на проспекте 60-летия Октября. Во время ссоры, которая возникла из-за ревности, хозяин квартиры 23 раза ударил гостью в живот и голову, а также душил. От полученных травм девушка скончалась.