Брат Нукеновой заявил, что Салтанат уходила от Бишимбаева около 8 раз

«По возвращении в Казахстан я оставил ей ключи от своей квартиры. В июле, когда она была с родителями в Павлодаре, мы говорили с ней — она сказала, что хочет просто выспаться, потому что Куандык каждую ночь не давал ей спать, разговаривал с ней. Я спросил о побоях. Она сказала — не переживай, он меня не трогает, с ним сложно, но он не трогает. 1 октября я написал Салтанат, сказал, что я буду в Павлодаре, она попросила сумку привезти ей. Я привез. Она была очень худая, какая-то зажатая. 2 октября она звонила, хотела приехать ночевать, но так и не приехала. 3 октября она сообщила, что хочет съехать и ищет квартиру в аренду. Мы нашли возле меня квартиру. 5 октября Салтанат сказала, что поругалась с Куандыком. 6 октября она сказала, что приедет ко мне, но не приехала. и уже 7—8 октября она сняла квартиру и жила там», — говорит Амангельды.