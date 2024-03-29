Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 382 человек

«По уточненным данным, пострадали 382 человека, включая 9 детей. Большинству, 217 пострадавшим, оказана амбулаторная помощь. Ранее 165 человек были госпитализированы, 96 из них уже выписаны», — сказал собеседник агентства.
Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что посетители «Крокус Сити Холла» после случившегося находились в шоковом состоянии и не сразу обратились за медицинской помощью. Поэтому после уточнения данных в медицинских организациях число пострадавших выросло. Число погибших, по последним данным, составляет 143 человека.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям и рабочему персоналу. После этого они подожгли здание и скрылись на автомобиле. Вскоре четверо нападавших были задержаны. 24 марта суд арестовал их по обвинению в совершении теракта группой лиц.
Как работает центр помощи пострадавшим в «Крокус Сити Холле» — в материале «Ъ» «Люди готовы объединяться и помогать».