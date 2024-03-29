Число пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 382 человек

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям и рабочему персоналу. После этого они подожгли здание и скрылись на автомобиле. Вскоре четверо нападавших были задержаны. 24 марта суд арестовал их по обвинению в совершении теракта группой лиц.