Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литовец пытался ввезти в Беларусь 84 килограмма опасного психотропа

Гражданин соседней страны планировал закопать наркотики в лесу, чтобы затем их распространяли в Беларуси.

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Гродненские таможенники пресекли ввоз в Беларуси крупной партии опасных психотропных веществ, сообщили в Государственном таможенном комитете республики.

По данным ведомства, 29-летний литовец следовал через пункт пропуска «Бенякони» на автомобиле Audi. Для пересечения границы он выбрал красный коридор, подав декларацию на временный ввоз своего авто.

«Таможенники проверили машину с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. Полученная сканограмма указывала на явные довложения в конструктивные полости транспортного средства», — сказали в комитете.

Тайники на таможне были демонтированы, в них нашли 160 брикетов с наркотиками, всего 84 килограмма.

Экспертиза, проведенная в Лидском межрайотделе управления ГКСЭ по области, подтвердила, что это партия психотропа 4-СМС.

Позже выяснилось, что литовец планировал закопать запрещенные вещества в лесу, чтобы потом их распространяли на территории Беларуси.

Гродненской таможней возбуждено дело по ч. 2 ст. 328−1 Уголовного кодекса Беларусь. Задержанному гражданину Литвы в качестве наказания грозит до десяти лет лишения свободы.