Литовец пытался ввезти в Беларусь 84 килограмма опасного психотропа

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Гродненские таможенники пресекли ввоз в Беларуси крупной партии опасных психотропных веществ, сообщили в Государственном таможенном комитете республики.
По данным ведомства, 29-летний литовец следовал через пункт пропуска «Бенякони» на автомобиле Audi. Для пересечения границы он выбрал красный коридор, подав декларацию на временный ввоз своего авто.
«Таможенники проверили машину с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. Полученная сканограмма указывала на явные довложения в конструктивные полости транспортного средства», — сказали в комитете.
Тайники на таможне были демонтированы, в них нашли 160 брикетов с наркотиками, всего 84 килограмма.
Экспертиза, проведенная в Лидском межрайотделе управления ГКСЭ по области, подтвердила, что это партия психотропа 4-СМС.
Позже выяснилось, что литовец планировал закопать запрещенные вещества в лесу, чтобы потом их распространяли на территории Беларуси.
Гродненской таможней возбуждено дело по ч. 2 ст. 328−1 Уголовного кодекса Беларусь. Задержанному гражданину Литвы в качестве наказания грозит до десяти лет лишения свободы.