Еще один белорус погиб в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

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По информации дипмиссии, он получил многочисленные пулевые ранения. Врачи московской больницы им. Боткина до последнего боролись за жизнь тяжело раненого белоруса.
Посол Беларуси Дмитрий Крутой выразил глубокие соболезнования родственникам погибшего.
Напомним, ранее сообщалось о гибели еще двух граждан Беларуси.
Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. Ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».
В ФСБ сообщали о задержании 11 человек, в том числе четырех непосредственных участников теракта.