Нижегородцев предупредили о смертельной опасности БАДов с красным дрожжевом рисом

Двое человека умерли от поражения почек и 106 человек попали в больницу после употребления пищевых добавок с красным дрожжевом рисом. Об этом рассказал в соцсети главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Он уточнил, что смертельные случаи зарегистрированы в Японии, но проблема в том, что этот БАД активно продаётся и покупается на отечественных маркетплейсах.
Причиной же почечной недостаточности могли стать не только неизвестные побочные эффекты природного статина, но вспомогательные вещества в конкретной партии БАДа или генотип конкретного человека.
«Холестерин мог не снизиться до нужного уровня, спровоцировав атеросклероз сосудов почек», — отметила специалист по медицинской химии, провизор Алиса Игумнова.
Эксперт призывает не демонизировать БАДы из красного дрожжевого риса, но рекомендует прекратить их приём, дождавшись выводов ученых.
Ранее эксперты заявили о необходимости реабилитировать фармацевтическую промышленность.