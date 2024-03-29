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Нижегородцев предупредили о смертельной опасности БАДов с красным дрожжевом рисом

Их сейчас активно продают на отечественных маркетплейсах.

Источник: Время

Двое человека умерли от поражения почек и 106 человек попали в больницу после употребления пищевых добавок с красным дрожжевом рисом. Об этом рассказал в соцсети главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Он уточнил, что смертельные случаи зарегистрированы в Японии, но проблема в том, что этот БАД активно продаётся и покупается на отечественных маркетплейсах.

Причиной же почечной недостаточности могли стать не только неизвестные побочные эффекты природного статина, но вспомогательные вещества в конкретной партии БАДа или генотип конкретного человека.

«Холестерин мог не снизиться до нужного уровня, спровоцировав атеросклероз сосудов почек», — отметила специалист по медицинской химии, провизор Алиса Игумнова.

Эксперт призывает не демонизировать БАДы из красного дрожжевого риса, но рекомендует прекратить их приём, дождавшись выводов ученых.

Ранее эксперты заявили о необходимости реабилитировать фармацевтическую промышленность.

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