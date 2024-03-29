В Уфе охранник выстрелил в вора в супермаркете

Злоумышленник пытался пробраться в магазин, но сработала сигнализация. На место оперативно прибыли охранники ЧОП и представители Росгвардии. При попытке задержать мужчина оказал сопротивление и напал на стражей порядка. Остановить его смог только выстрел в ногу.