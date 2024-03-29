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В Уфе охранник выстрелил в вора в супермаркете

В Дёме пытавшегося ограбить супермаркет вора остановил только выстрел из травматического пистолета. Инцидент произошёл в ночь на 29 марта.

Источник: Башинформ

Злоумышленник пытался пробраться в магазин, но сработала сигнализация. На место оперативно прибыли охранники ЧОП и представители Росгвардии. При попытке задержать мужчина оказал сопротивление и напал на стражей порядка. Остановить его смог только выстрел в ногу.

Преступника увезли на скорой помощи в больницу, где его прооперировали, чтобы изъять пулю. Полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении дела.

«Сотрудниками отдела полиции № 11 на данный момент проводится проверка. Будут приняты процессуальные решения по факту повреждения чужого имущества и хулиганства», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД Башкирии.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что жителя Башкирии осудят за то, что раздел и ограбил женский манекен.