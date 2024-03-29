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В Челябинске пьяная женщина за рулем снесла трамвайную остановку

Наказание для нарушительницы определит суд.

Источник: пресс-служба ГИБДД Челябинска

Ночью 29 марта 35-летняя челябинка за рулем «Шевроле Орландо» не справилась с управлением и врезалась в павильон трамвайной остановки «ДК Строителей» на шоссе Металлургов (Металлургический район), передает корреспондент АиФ-Челябинск со ссылкой на городскую госавтоинспекцию.

В ходе разбирательства сотрудники ГИБДД заподозрили, что женщина пьяна. Медосвидетельствование подтвердило их гипотезу.

Составлен административный протокол за пьяную езду. Нарушительницу отстранили от управление автомобилем. Дело направлено в суд.