В Челябинске пьяная женщина за рулем снесла трамвайную остановку

Ночью 29 марта 35-летняя челябинка за рулем «Шевроле Орландо» не справилась с управлением и врезалась в павильон трамвайной остановки «ДК Строителей» на шоссе Металлургов (Металлургический район), передает корреспондент АиФ-Челябинск со ссылкой на городскую госавтоинспекцию.