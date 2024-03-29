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ФСБ призывает жителей Красноярского края не поддаваться на рассылки

Управление ФСБ России по Красноярскому краю распространило призыв не поддаваться на рассылки с предложением совершить теракт.

Источник: Freepik

Правоохранители заявили, что сообщения рассылают с территории Украины.

По данным спецслужбы, злоумышленники используют подменные номера и предлагают красноярцам, в том числе подросткам, совершить теракт в местах скопления людей: в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры.

«УФСБ России по Красноярскому краю призывает граждан бдительно реагировать на данные провокации. Отдельно необходимо проговорить с несовершеннолетними важность невступления в переписку с подобными абонентами», — призвали правоохранители.

О подобной рассылке сотрудники спецслужбы призывают сообщать в правоохранительные органы.

Ранее IT-специалист отметила, что рассылка носит адресный характер, в сообщениях указаны имена конкретных жителей края. Эксперт объяснила, откуда злоумышленники узнают личные данные.