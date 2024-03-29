Как понять, что ребенок подрабатывает «закладчиком» наркотиков

в телефоне появились фотографии подъездов, остановок, заборов, стен домов; среди личных вещей появились изолента, пакетики, карманные электронные весы, блистеры с таблетками или пузырьки с глазными каплями; сменился круг общения; появилась подчеркнутая грубость и стремление свернуть разговор, надменный тон; изменился режим дня: подросток уходит на учебу на несколько часов раньше, задерживается после школы, не объясняет где и с кем был; «Самое основное: появились деньги или новые вещи, которые не приобретались родителями и происхождение которых подросток не хочет объяснить. Появление этих признаков должно послужить поводом для наблюдения за ребенком, серьезного разговора с объяснением последствий любого противоправного поведения. Мы рекомендуем тщательно изучить эту проблему. Не замалчивать ее в беседах с подростками», — дополнил спикер.