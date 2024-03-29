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Как понять, что ребенок подрабатывает «закладчиком» наркотиков

Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев 29 марта на брифинге ведомства рассказал, как распознать в поведении ребенка, что он подрабатывает «закладчиком», сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Шынгыс Алекешев рассказал, что для этого нужно контролировать следующие особенности поведения подростка:

в телефоне появились фотографии подъездов, остановок, заборов, стен домов; среди личных вещей появились изолента, пакетики, карманные электронные весы, блистеры с таблетками или пузырьки с глазными каплями; сменился круг общения; появилась подчеркнутая грубость и стремление свернуть разговор, надменный тон; изменился режим дня: подросток уходит на учебу на несколько часов раньше, задерживается после школы, не объясняет где и с кем был; «Самое основное: появились деньги или новые вещи, которые не приобретались родителями и происхождение которых подросток не хочет объяснить. Появление этих признаков должно послужить поводом для наблюдения за ребенком, серьезного разговора с объяснением последствий любого противоправного поведения. Мы рекомендуем тщательно изучить эту проблему. Не замалчивать ее в беседах с подростками», — дополнил спикер.

Он отметил, что детей необходимо предупреждать о том, что уголовная ответственность за распространение наркотиков наступает уже с 16 лет и предусматривает большие сроки лишения свободы — от 10 лет до пожизненного заключения.

В Казахстане рассматривают два варианта проведения скрининга на наркотики среди школьников и студентов.