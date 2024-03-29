«Удалось распутать клубок загадочного исчезновения»: в Гомельской области раскрыто убийство 1998 года

29 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области установлены обстоятельства убийства уроженца Жлобинского района, который более четверти века значился как без вести пропавший. Подробности сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.



По материалам дела, мужчина пропал в 1998 году. Известно, что в мае того года он был освобожден после отбытия наказания за похищенный на предприятии кабель. В июне проведал мать и четырех сестер, проживающих в Жлобине и Минске. Рассказал родным о планах: с приятелем собирался в Москву реализовывать малину. У двух сестер одолжил деньги на закупку ягод. С тех пор его не видели: 24-летний мужчина бесследно исчез.



«В 2023 году фамилия “безвестника” из Жлобинского района вновь зазвучала в кабинетах следователей и оперативников в подразделениях районного и областного уровней. Совместными титаническими усилиями удалось распутать клубок загадочного исчезновения. Точкой отсчета стало сообщение в милицию от жителя Ветковского района о страшной находке во дворе его дома в августе. При прокладывании траншеи для канализации мужчина обнаружил костные останки. Впоследствии из грунта было поднято скелетированное тело с металлической петлей в области шейного отдела позвоночника. На черепе специалисты обнаружили линейный перелом в лобно-височно-теменной области», — пояснили в УСК.



По факту обнаружения костных останков человека с признаками насильственной смерти было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК. В разработке находилось несколько версий произошедшего, были допрошены сотни граждан.



Комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, а также ряд трудоемких судебно-медицинских экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ, дали результаты. Удалось установить личность погибшего. Им оказался родственник жлобинчанки, чей брат на тот момент много лет числился пропавшим без вести.



Были отработаны данные о собственниках участка, на котором нашли останки. Так милиционеры вышли на след уроженца России 1961 года рождения, который проживал здесь с середины 1990-х до ноября 1998 года, а затем переехал в родительский дом в Гомельском районе. Известно, что там он злоупотреблял спиртным, избивал мать, за что попал под следствие, после чего сбежал в Россию, где в 2007 году скончался.



Следователям удалось установить неочевидную связь между погибшим и скрывшимся жителем Гомельского района. По добытой информации, оба некоторое время работали на одном предприятии.



«На предъявленной сестрам погибшего фотографии они узнали напарника брата по ягодному бизнесу, описали его автомобиль. Установлены и другие свидетели их. На основании этих и иных доказательств, следствие пришло к выводу о совершении убийства молодого парня уроженцем России. Согласно свидетельским показаниям, оба, будучи в состоянии алкогольного опьянения, были склонны к вспышкам агрессии. По ключевой версии следствия, в июне 1998 года мужчины приехали в частный дом фигуранта в Ветковском районе. Во время распития спиртных напитков между ними возник конфликт, который могли спровоцировать расхождения во взглядах на совместную торговлю ягодами. В порыве гнева старший приятель лишил жизни напарника. Фигурант закопал тело во дворе и вскоре выставил дом на продажу. При совершении сделки он предупредил покупателей о житейском нюансе: на подворье закопана павшая лошадь. Спустя четверть века на указанном месте обнаружат кости убитого человека», — рассказали в УСК.



В связи со смертью фигуранта уголовное преследование в отношении него и предварительное расследование по уголовному делу прекращено.