В Москве задержали четырех сотрудников салона связи за мошенничество на 8 млн рублей

По словам Волк, работники одного из салонов связи, используя корпоративную базу данных клиентов, оформляли на них кредиты для приобретения телефонов и других товаров салона. Затем они перепродавали эти товары. «В настоящее время установлено свыше 280 эпизодов противоправной деятельности группировки. Потерпевшим причинен ущерб в размере свыше 8 млн рублей», — добавила Волк.