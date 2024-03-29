В Москве задержали четырех сотрудников салона связи за мошенничество на 8 млн рублей

«Оперативники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы по подозрению в мошенничестве задержали четверых участников организованной группы», — сказала она. Задержаны предполагаемый организатор криминальной схемы и трое его сообщников.
По словам Волк, работники одного из салонов связи, используя корпоративную базу данных клиентов, оформляли на них кредиты для приобретения телефонов и других товаров салона. Затем они перепродавали эти товары. «В настоящее время установлено свыше 280 эпизодов противоправной деятельности группировки. Потерпевшим причинен ущерб в размере свыше 8 млн рублей», — добавила Волк.
По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела (ст. 159 УК РФ). Они объединены в одно производство. Задержанным предъявлены обвинения. Трое из них находятся под подпиской о невыезде, одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.