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В Москве задержали четырех сотрудников салона связи за мошенничество на 8 млн рублей

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Оперативники задержали четырех работников салона сотовой связи в Москве, которые незаконно оформляли на клиентов кредиты для приобретения телефонов и аксессуаров, а после перепродавали эти товары. Они причастны к более 280 эпизодам мошенничества, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: ГУ МВД

«Оперативники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы по подозрению в мошенничестве задержали четверых участников организованной группы», — сказала она. Задержаны предполагаемый организатор криминальной схемы и трое его сообщников.

По словам Волк, работники одного из салонов связи, используя корпоративную базу данных клиентов, оформляли на них кредиты для приобретения телефонов и других товаров салона. Затем они перепродавали эти товары. «В настоящее время установлено свыше 280 эпизодов противоправной деятельности группировки. Потерпевшим причинен ущерб в размере свыше 8 млн рублей», — добавила Волк.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела (ст. 159 УК РФ). Они объединены в одно производство. Задержанным предъявлены обвинения. Трое из них находятся под подпиской о невыезде, одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.