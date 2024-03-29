В Самарской области продлили ограничение для большегрузов на федеральной трассе

В Самарской области продлили запрет на проезд большегрузного транспорта на участке федеральной трассы М-5 «Урал» подъезд к Оренбургу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области. Напомним, что ограничения на участке автодороги в Нефтегорском, Алексеевском и Борском районах ввели 28 марта из-за плохой погоды.
Сейчас обстановка на дороге лучше не стала. Здесь сохраняется сильный порывистый ветер, метель, а видимость остается ограниченной. Поэтому грузовикам все еще нельзя ехать по участку данной дороги с 37 по 128 километр.
Ориентировочно ограничения продлятся до 15.00 29 марта, но время могут скорректировать из-за непогоды.