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В Самарской области продлили ограничение для большегрузов на федеральной трассе

Проезд на дороге в Самарской области ограничен из-за плохой погоды.

Сейчас в Ричмонде: +5° 4 м/с 61% 757 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области продлили запрет на проезд большегрузного транспорта на участке федеральной трассы М-5 «Урал» подъезд к Оренбургу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области. Напомним, что ограничения на участке автодороги в Нефтегорском, Алексеевском и Борском районах ввели 28 марта из-за плохой погоды.

Сейчас обстановка на дороге лучше не стала. Здесь сохраняется сильный порывистый ветер, метель, а видимость остается ограниченной. Поэтому грузовикам все еще нельзя ехать по участку данной дороги с 37 по 128 километр.

Ориентировочно ограничения продлятся до 15.00 29 марта, но время могут скорректировать из-за непогоды.