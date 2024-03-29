В Волгоградской области умер мужчина, который месяц ел острый перец

«У него было и так ослабленное здоровье — анемия, цирроз печени, но не лечил. Я не знаю, в курсе ли он был, что есть острый перец ему противопоказано. Наверное, знал. Затем Юрий попал в больницу, а сегодня стало известно, что скончался», — рассказал собеседник агентства.