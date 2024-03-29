В Волгоградской области умер мужчина, который месяц ел острый перец

ВОЛГОГРАД, 29 мар — РИА Новости. Житель города Камышин Волгоградской области Юрий Кручинин умер, как месяц ел самый острый в мире перец чили Carolina Reaper, заявил РИА Новости его друг Олег.
«У него было и так ослабленное здоровье — анемия, цирроз печени, но не лечил. Я не знаю, в курсе ли он был, что есть острый перец ему противопоказано. Наверное, знал. Затем Юрий попал в больницу, а сегодня стало известно, что скончался», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, 58-летний Кручинин купил перец чили сорта Carolina Reaper на маркетплейсе и регулярно употреблял его в пищу в течение месяца. У него нет близких родственников, и его друзья через СМИ и соцсети стали разыскивать родных.
«Нашелся племянник, он приедет и поможет похоронить Юрия», — добавил Олег.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области, мужчина ушел из жизни в четверг в больнице Камышина. Причину смерти собеседник агентства не уточнил.