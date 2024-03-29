Посольство РФ в Таиланде готово помочь родственникам впавшего в кому красноярца

Накануне в СМИ и социальных сетях появилась информация , что пассажиры задержанного рейса Бангкок — Красноярск около четырех часов просидели в душном самолете. Туристы рассказывают, что самолет уже выходил на взлетную полосу, но затем развернулся обратно к зданию аэропорта из-за технических неисправностей. По их словам, вентиляция на борту не работала — кислорода людям не хватало. Во время ожидания нескольких человек госпитализировали, а один турист впал в кому.