Посольство РФ в Таиланде готово помочь родственникам впавшего в кому красноярца

Посольство России в Таиланде окажет консульское содействие родственникам красноярца, который впал в кому после задержки рейса из Бангкока. Об этом сегодня, 29 марта, сообщили в диппредставительстве.
— Посольство отфиксировало появление информации о госпитализации гражданина России Сергея Напалкова. <…> Мы находимся в контакте с родственниками потерпевшего. В случае необходимости экстренной медицинской эвакуации в Россию ему будет оказано консульское содействие в рамках имеющихся полномочий, — говорят в посольстве.
Накануне в СМИ и социальных сетях появилась информация, что пассажиры задержанного рейса Бангкок — Красноярск около четырех часов просидели в душном самолете. Туристы рассказывают, что самолет уже выходил на взлетную полосу, но затем развернулся обратно к зданию аэропорта из-за технических неисправностей. По их словам, вентиляция на борту не работала — кислорода людям не хватало. Во время ожидания нескольких человек госпитализировали, а один турист впал в кому.
В авиакомпании прокомментировали этот инцидент. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, на всем протяжении технической проверки самолета в салоне работали кондиционеры, а пассажирам раздавались прохладительные напитки. Бортпроводники также оказывали первую помощь туристу, который почувствовал себя плохо. Решение о госпитализации было принято, когда пассажиров уже вывели из самолета.
Также компания уточняет, что с их самолета госпитализировали одного человека, а не четырех.
Следственный комитет на транспорте завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.