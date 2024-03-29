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Посольство РФ в Таиланде готово помочь родственникам впавшего в кому красноярца

Посольство России поможет родственникам красноярца, впавшего в кому в аэропорту Бангкока.

Источник: Комсомольская правда

Посольство России в Таиланде окажет консульское содействие родственникам красноярца, который впал в кому после задержки рейса из Бангкока. Об этом сегодня, 29 марта, сообщили в диппредставительстве.

— Посольство отфиксировало появление информации о госпитализации гражданина России Сергея Напалкова. <…> Мы находимся в контакте с родственниками потерпевшего. В случае необходимости экстренной медицинской эвакуации в Россию ему будет оказано консульское содействие в рамках имеющихся полномочий, — говорят в посольстве.

Накануне в СМИ и социальных сетях появилась информация, что пассажиры задержанного рейса Бангкок — Красноярск около четырех часов просидели в душном самолете. Туристы рассказывают, что самолет уже выходил на взлетную полосу, но затем развернулся обратно к зданию аэропорта из-за технических неисправностей. По их словам, вентиляция на борту не работала — кислорода людям не хватало. Во время ожидания нескольких человек госпитализировали, а один турист впал в кому.

По словам супруги пострадавшего красноярца, они часто путешествуют, и раньше ее 58-летний муж на проблемы со здоровьем не жаловался. Сейчас тайские врачи бьются за его жизнь, однако, как призналась женщина, прогнозы неутешительны.

В авиакомпании прокомментировали этот инцидент. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, на всем протяжении технической проверки самолета в салоне работали кондиционеры, а пассажирам раздавались прохладительные напитки. Бортпроводники также оказывали первую помощь туристу, который почувствовал себя плохо. Решение о госпитализации было принято, когда пассажиров уже вывели из самолета.

Также компания уточняет, что с их самолета госпитализировали одного человека, а не четырех.

Следственный комитет на транспорте завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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