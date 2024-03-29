В Красноярске поймали пьяного водителя-бесправника с партией наркотиков

В Красноярске сотрудники полиции поймали пьяного водителя-бесправника с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В Советском районе Красноярска сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулём которого был 34-летний пьяный мужчина, ранее лишённый водительских прав. В машине полицейские нашли сверток серого цвета с порошкообразным веществом внутри. Позже эксперты установят, что это 0,00 грамм мефедрона.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пунктом «Г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере». Красноярцу может грозить пожизненное лишение свободы. В настоящий момент он заключён под стражу.
Также в отношении красноярца составлены протоколы за пьяное вождение и за езду без прав.