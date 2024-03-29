В Красноярске поймали пьяного водителя-бесправника с партией наркотиков

В Советском районе Красноярска сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулём которого был 34-летний пьяный мужчина, ранее лишённый водительских прав. В машине полицейские нашли сверток серого цвета с порошкообразным веществом внутри. Позже эксперты установят, что это 0,00 грамм мефедрона.