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В Красноярске поймали пьяного водителя-бесправника с партией наркотиков

Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

Источник: ГУ МВД

В Красноярске сотрудники полиции поймали пьяного водителя-бесправника с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В Советском районе Красноярска сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулём которого был 34-летний пьяный мужчина, ранее лишённый водительских прав. В машине полицейские нашли сверток серого цвета с порошкообразным веществом внутри. Позже эксперты установят, что это 0,00 грамм мефедрона.

Мужчина признается полиции, что работает в одном из интернет-магазинов по продаже запрещённых веществ и является оптовым сбытчиком наркотиков через тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пунктом «Г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в особо крупном размере». Красноярцу может грозить пожизненное лишение свободы. В настоящий момент он заключён под стражу.

Также в отношении красноярца составлены протоколы за пьяное вождение и за езду без прав.