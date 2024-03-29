Двое жителей Прикамья обвиняются в убийстве участника СВО

Как уже писала «КП», после жестокого избиения в больнице умер Илья Терещенко, муж инфогра Светланы прикамского поискового отряда имени Ирины Бухановой.
Как сообщили следователи, преступление было совершено 7 марта в одной из квартир дома в Полазне.
— Между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого двое нанесли удары своему знакомому, после чего с места происшествия скрылись, — сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
Илью увезли в больницу, где он, не приходя в сознание, умер 27 марта.
По обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, арестованы ранее судимые 37-летний и 51-летний местные жители.
— Продолжается проведение следственных и процессуальных действий, — сообщили в следственном ведомстве.