В Казани судят хозяйку коттеджа за смертельную вечеринку с бассейном

Напомним, что трагедия произошла 18 июля 2021 года, когда компания друзей арендовала дом у Наили Кадыровой, чтобы отпраздновать день рождения. В этот день в коттедже отдыхали несколько семей. Погрузившись в воду, мужчина тут же получил удар током и умер на месте. Его супруга, пытаясь помочь, также подверглась воздействию электричества, когда коснулась поручня бассейна.