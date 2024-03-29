В Казани судят хозяйку коттеджа за смертельную вечеринку с бассейном

В Приволжском районном суде Казани прошел допрос эксперта в рамках дела о трагической гибели в бассейне 37-летнего мужчины. Расследование показало, что причиной несчастного случая стали грубые нарушения при монтаже электрооборудования: кабели подсветки бассейна были уложены ненадлежащим образом, в некоторых местах они даже не были изолированы. Судмедэксперт подтвердил, что сила тока, приведшая к гибели человека, составила 50 ампер, что в сотни раз превышает смертельную дозу.
Защита 37-летней владелицы дома, где произошла трагедия, пытается доказать, что смерть гостя наступила до попадания в воду. Тем не менее, женщине может грозить до шести лет лишения свободы по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Напомним, что трагедия произошла 18 июля 2021 года, когда компания друзей арендовала дом у Наили Кадыровой, чтобы отпраздновать день рождения. В этот день в коттедже отдыхали несколько семей. Погрузившись в воду, мужчина тут же получил удар током и умер на месте. Его супруга, пытаясь помочь, также подверглась воздействию электричества, когда коснулась поручня бассейна.
Следственный комитет Татарстана сообщал о госпитализации пострадавшей в тяжелом состоянии.