Фейк про мины в долларах распространяют по нижегородским родительским чатам

Такие сообщения получили и нижегородцы в нескольких родительских чатах. Однако сразу выяснилось, что это фейк: подобную информацию распространяют не только в Нижегородской области, но и в других регионах России — с точно такой же фотографией. Так, ее получили жители Керчи, Белгорода и других городов.