Фейк про мины в долларах распространяют по нижегородским родительским чатам

В Нижегородской области распространяют фейк про мины, замаскированные под долларовую купюру. Об этом родители рассказали корреспонденту сайта pravda-nn.ru.
В Сети появилась информация о том, что нижегородцы находят в подъездах опасные ловушки. Они представляют из себя мины «Лепесток», которые завернуты в долларовые банкноты. Одну из таких находок якобы обнаружили в подъезде жилого дома в Дзержинске. А в качестве доказательства предоставили фото купюры на ступеньках.
Такие сообщения получили и нижегородцы в нескольких родительских чатах. Однако сразу выяснилось, что это фейк: подобную информацию распространяют не только в Нижегородской области, но и в других регионах России — с точно такой же фотографией. Так, ее получили жители Керчи, Белгорода и других городов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что информация о педофиле, орудующем в Нижнем Новгороде, оказалась фейком.