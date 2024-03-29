При трагедии в «Крокус Сити Холл» погиб офицер из Самары

«Боевой офицер, воевавший в Косово, Таджикистане, последние два года уничтожал националистов на Донбассе. Всего несколько дней назад он приехал в отпуск к семье в Москву. И, надо же было такому случиться, решил с женой Полиной и сыном Русланом сходить в “Крокус” на концерт. Бандиты появились неожиданно. Тимур успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь. В него попало три пули. Несколько дней врачи боролись за жизнь, но к сожалению, спасти его не удалось».