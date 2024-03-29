Власти Солнечногорска объяснили происхождение зыбучих песков на центральной площади

«Песок на Советской площади — это подушка, которая осталась после демонтажа центрального катка. В настоящее время на месте планово продолжает работу техника по вывозу, ограждения выставлены. До полудня песок будет полностью вывезен. Благодарим неравнодушных жителей и спасателей, которые пришли на помощь подросткам», — сказали там.