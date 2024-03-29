Карантин введен в двух городах Свердловской области до начала мая

2024 год всего за два месяца стал пиковым по заболеваемости бешенством в Свердловской области. В январе-феврале специалисты выявили 21 случай заражения, тогда как за полный 2023 год было лишь 44. Директор департамента ветеринарии Дмитрий Трушников признавал, что ситуация с карантинами ухудшается, и напоминал, что бешенство — это особо опасная и неизлечимая болезнь животных и людей.