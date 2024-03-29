Карантин введен в двух городах Свердловской области до начала мая

Поводом для введения карантина стал случай бешенства у лисицы на территории Белоярского охотничьего хозяйства. Неблагополучной объявлена территория в радиусе 3 км от границ очага. Губернатор поручил мэрам Григорию Вихареву и Андрею Захарцеву принять меры по борьбе с распространением бешенства.
Согласно документу, в Белоярском и Заречном до 2 мая запрещено заходить на территорию очага, лечить больных животных, снимать шкуры с трупов, проводить ярмарки и выставки с участием восприимчивых зверей. Ликвидацией очага займется областной департамент ветеринарии.
2024 год всего за два месяца стал пиковым по заболеваемости бешенством в Свердловской области. В январе-феврале специалисты выявили 21 случай заражения, тогда как за полный 2023 год было лишь 44. Директор департамента ветеринарии Дмитрий Трушников признавал, что ситуация с карантинами ухудшается, и напоминал, что бешенство — это особо опасная и неизлечимая болезнь животных и людей.