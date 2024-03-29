В Самарской области прекратили дело об оскорблении губернатора мигрантами

По версии следствия, с 15 по 17 октября прошлого года в Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами, среди которых были несовершеннолетние и малолетние подростки. Во время потасовок участникам драк причинены телесные повреждения.
По факту происшествия следователи возбудили четыре уголовных дела по статьям 213 УК РФ (хулиганство), 116 УК РФ (побои), 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) и 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Последнее дело заведено после размещения в соцсетях видеороликов с публичными ненормативными комментариями произошедшего, в которых упоминается губернатор.
«Они не достигли возраста уголовной ответственности», — сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о прекращении уголовного дела.
По данным источника, на момент публикации видеороликов указанным гражданам Таджикистана было по 12 и 14 лет, они признали вину в преступлении.
В адрес регионального ГУМВД России, правительства и губернатора Самарской области также внесены представления из-за ненадлежащей профилактической работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона и ГУМВД России по области.