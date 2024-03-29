Сколько полицейских осудили за сбыт наркотиков в Казахстане

«Не секрет, что ряд направлений в полицейской деятельности сопряжен с коррупционными рисками. Конкретно по факту сбыта (наркотиков. — Прим. ред.) в прошлом году имели место три факта. Хочу отметить, что большинство из них, 80 процентов преступлений в рядах полиции, выявляются самостоятельно подразделениями собственной безопасности. Это свидетельствует о том, что мы сами заинтересованы в чистке наших рядов от таких недобросовестных сотрудников», — дополнил спикер.