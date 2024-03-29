Нанёс удары по телу и голове: в Омске школьник избил мужчину на улице

Около 19:00 16-летний подросток находился с друзьями у продуктового магазина. Двое из них, по его словам, шутливо боролись между собой. Это заметил прохожий и решил вмешаться. Из-за этого у него с компанией произошёл конфликт. Мужчина схватил подростка за руку, в ответ школьник ударил омича по телу и голове.