Нанёс удары по телу и голове: в Омске школьник избил мужчину на улице

Между жителем микрорайона Рябиновка и подростками произошёл конфликт. Сообщение об этом появилось в соцсетях, на него обратили внимание полицейские.
Около 19:00 16-летний подросток находился с друзьями у продуктового магазина. Двое из них, по его словам, шутливо боролись между собой. Это заметил прохожий и решил вмешаться. Из-за этого у него с компанией произошёл конфликт. Мужчина схватил подростка за руку, в ответ школьник ударил омича по телу и голове.
После проверки 33-летний мужчина обратился с заявлением в полицию. В отношении 16-летнего парня составили протокол по статье «Побои». ПДН проводят профилактическую работу с семьёй подростка. В полиции сообщили, что девятиклассник воспитывается в благополучной семье, на учёте в органах внутренних дел не состоял.