Таксист сорвал планы телефонных мошенников, передав деньги обманутой минчанки в милицию

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изобличить очередную аферу телефонных мошенников и задержать курьера злоумышленников столичным правоохранителям помог таксист, который, заподозрив неладное, отвез посылку обманутой пенсионерки в милицию. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



В столичную милицию обратился таксист, который едва не стал соучастником мошеннической схемы «Алло, мама!» Накануне он забирал передачу у столичной пенсионерки и заметил, что пожилая женщина все время разговаривала по телефону и выглядела взволнованной. Мужчина заподозрил, что она стала жертвой мошенников, и спросил о содержимом передачи. В ответ пенсионерка заверила его, что в посылке не деньги, а только постельное белье для племянницы.



Однако в точке назначения вместо девушки-курьера таксиста встретил молодой человек. Парень сильно нервничал, а когда водитель задал ему вопросы о посылке — испугался и сбежал. Тогда таксист принял решение отвезти посылку в милицию. Как оказалось, вместе с бельем в пакете находилось $5 тыс., переданные пожилой минчанкой якобы на освобождение родственницы от ответственности. Наличные изъяты и будут возвращены обманутой пенсионерке.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Октябрьского РУВД столицы установили, что сбежавший молодой человек является пособником телефонных мошенников. Ранее он получил от другой пенсионерки $3,5 тыс. и Br700. 18-летний минчанин был задержан при силовой поддержке отряда специального назначения «Рысь» МВД. Задержанный рассказал, что подработку ему предложил знакомый. Через мессенджер парень получал координаты, где необходимо было забирать посылки от водителей такси, после от него требовалось перевести деньги преступникам. 18-летний минчанин поработал на телефонных аферистов лишь один вечер. Следователь возбудил уголовное дело.



Милиция благодарит водителя такси за бдительность и напоминает, что курьеры наравне с другими участниками преступных схем отвечают по закону, а также несут обязанность по возмещению жертвам материального ущерба. −0-