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Сотрудница одного из пермских вузов перевела мошенникам 3,5 млн рублей

Сотрудница одного из вузов Перми стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники сумели обмануть женщину, представившись сотрудниками госструктур.

Источник: Kev Costello/CC0

Как сообщает пресс-служба краевого главка МВД, на сотовый телефон 54-летней женщины позвонил мужчина, представившийся сотрудником сервиса «Мои документы». Он сообщил, что к учетной записи женщины на госуслугах пытаются привязать другой телефонный номер. Затем уже через через мессенджер с женщиной связались два других мошенника — «специалист Росфинмониторинга» и «сотрудник следственного комитета», заявившие, что на ее имя взяты кредиты в различных банках, которые направлены на содержание вооруженных сил Украины. Для остановки незаконных операций аферисты убедили пермячку оформить кредиты и перевести их на «безопасный счет». В результате обмана женщина лишилась порядка 3,5 миллионов рублей.

По факту произошедшего следователи ГУ МВД Прикамья возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», ведется расследование и розыск преступников.