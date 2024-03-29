Сотрудница одного из пермских вузов перевела мошенникам 3,5 млн рублей

Как сообщает пресс-служба краевого главка МВД, на сотовый телефон 54-летней женщины позвонил мужчина, представившийся сотрудником сервиса «Мои документы». Он сообщил, что к учетной записи женщины на госуслугах пытаются привязать другой телефонный номер. Затем уже через через мессенджер с женщиной связались два других мошенника — «специалист Росфинмониторинга» и «сотрудник следственного комитета», заявившие, что на ее имя взяты кредиты в различных банках, которые направлены на содержание вооруженных сил Украины. Для остановки незаконных операций аферисты убедили пермячку оформить кредиты и перевести их на «безопасный счет». В результате обмана женщина лишилась порядка 3,5 миллионов рублей.