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В Перми эвакуировали посетителей торгового центра «Столица»

Сообщения об этом появились в социальных сетях.

Источник: Аргументы и факты

Посетители торгового центра «Столица» в Перми были эвакуированы 29 марта.

Пользователи социальных сетей опубликовали сообщения о пожарной тревоге в ТЦ. На фотографиях обеспокоенные пермяки стоят возле входа в здание. В ГУ МЧС Пермского края рассказали о том, что произошло в торговом центре.

«Произошла ложная сработка АПС (автоматической пожарной сигнализации). Повода для беспокойства нет», — рассказали в ведомстве.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об эвакуации посетителей и работников ТРК «Семья», которая произошла вечером 28 марта. В минтербезе Прикамья рассказали, что в здании проводилась отработка датчиков пожарной сигнализации.

МЧС