В Перми эвакуировали посетителей торгового центра «Столица»

Посетители торгового центра «Столица» в Перми были эвакуированы 29 марта.
Пользователи социальных сетей опубликовали сообщения о пожарной тревоге в ТЦ. На фотографиях обеспокоенные пермяки стоят возле входа в здание. В ГУ МЧС Пермского края рассказали о том, что произошло в торговом центре.
«Произошла ложная сработка АПС (автоматической пожарной сигнализации). Повода для беспокойства нет», — рассказали в ведомстве.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об эвакуации посетителей и работников ТРК «Семья», которая произошла вечером 28 марта. В минтербезе Прикамья рассказали, что в здании проводилась отработка датчиков пожарной сигнализации.